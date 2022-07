Pourquoi le 27 juillet est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 27 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, le Canadien Bryan Adams passe sept semaines au sommet des palmarès américains avec le single “(Everything I Do), I Do It For You.”

- En 1976, Bruce Springsteen poursuit son gérant, Mike Appel, pour fraude et mauvaise gestion. Appel le poursuit en retour et la procédure judiciaire empêche Springsteen d'enregistrer pour 15 mois, qu'il passe plutôt en tournée. Le tout se terminera avec une entente à l'amiable.

- En 1974, Lynyrd Skynyrd lance “Sweet Home Alabama.”

- En 2010, Avenged Sevenfold lance le cinquième album studio du groupe, intitulé Nightmare.

- Et en 1983, Metallica commence sa première tournée. Elle prend le nom de Kill ‘Em All for One et prend fin le 3 septembre.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio