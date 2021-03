Pourquoi le 27 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 27 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1987, U2 joue sur le toit d'un magasin à Los Angeles pour la production du vidéo pour “Where the Streets Have No Name.” Des milliers de fans s'attroupent pour les regarder, poussant la police à demander au groupe de partir.

- En 1986 à Shreveport en Louisiane, Sammy Hagar joue son premier spectacle avec Van Halen, qui fait partie d'une tournée de 112 spectacles en Amérique du Nord.

- En 1981, AC/DC lance l'album Dirty Deeds Done Dirt Cheap aux États-Unis.

- En 1979, Eric Clapton épouse l'ex-femme de George Harrison, Pattie Boyd, à Tucson en Arizona.

- En 1984, le groupe Metallica fait ses débuts au Royaume-Uni avec un spectacle au Marquee à Londres.

- En 1965, Jeff Beck remplace Eric Clapton au sein des Yardbirds.

- Et en 2007, la femme de Scott Weiland est arrêtée, suspectée d'avoir brûlé plus de 10 000 $ des biens du chanteur à l'extérieur de leur maison dans le sud de la Californie. Lorsque la police arrive, ils trouvent un bac de vêtements brûlés. Plutôt dans la journée, le couple avait quitté deux chambres dans un hôtel de luxe, après les avoir vandalisé pendant une chicane.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio