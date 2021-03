Pourquoi le 28 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 28 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1976, le groupe Genesis entâme sa première tournée nord-américaine après le départ de Peter Gabriel. Le spectacle a lieu à Buffalo dans l'État de New York, avec Phil Collins comme chanteur.

- En 2000, Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, reçoit une somme "substantielle" en compensations pour diffamation et une excuse, après qu'une cour à Londres ait décidé qu'un article de magazine qui l'accusait d'avoir contribué à la mort du batteur John Bonham n'était pas exact. L'article de 1999 affirme que Page était plus intéressé à empêcher le vomi de Bonzo de tomber sur son lit, que de sauver sa vie. Il dit également que Page s'est tenu au-dessus de Bonham en portant des robes satanistes et en faisant un sort inutile.

- En 1992, les fans d'Ozzy Osbourne causent 100 000 $ de dommages à l'amphithéâtre Irvine Meadows en Californie, après que le Prince de la noirceur ait invité les deux premières rangées sur scène. Plusieurs autres ont accepté l'invitation et le groupe a dû fuit la scène.

- En 1981, Blondie passe deux semaines au #1 sur les palmarès avec le single “Rapture.”

- Et en 2005, U2 entâme sa tournée Vertigo à San Diego. Le voyage de 131 spectacles amène le groupe à jouer en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et au Japon.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio