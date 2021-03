Pourquoi le 29 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 29 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1975, les membres de Led Zeppelin voient tous leurs albums se placer dans le Top 100 la même semaine. Le plus récent, Physical Graffiti, est au sommet. Il sera certifié platine 16 fois pour des ventes de plus de 16 millions de copies aux États-Unis.

- En 2005, le Canadien Neil Young doit être opéré au cerveau après un anévrisme.

- En 1986, le chanteur autrichien Falco passe trois semaines au #1 sur les palmarès avec le single “Rock Me Amadeus,” faisant de lui le premier artiste germanophone avec un #1 aux États-Unis.

- En 2007, Bono accepte un titre honoraire de chevalier pendant une cérémonie à Dublin.

- En 1980, Pink Floyd brise le record pour le plus long séjour sur les palmarès lorsque The Dark Side of the Moon passe 303 semaines sur le Billboard 200. Le record était précédemment tenu par Tapestry de Carole King en 1971.

- En 1987, le single hit de Starship “Nothing’s Gonna Stop Us Now” est au sommet des palmarès.

- Et en 1967, les Beatles sont au studio Abbey Road pour une chanson nommée “Bad Finger Boogie,” qui sera renommée “With a Little Help from My Friends.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

