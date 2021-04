Pourquoi le 30 avril est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 30 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1976, Keith Moon de The Who aurait payé neuf conducteurs de taxi à New York 100 $ chacun pour bloquer une rue donnant sur son hôtel. Il voulait lancer le contenu de sa chambre d'hôtel par la fenêtre.

- En 1988, Dark Side of the Moon de Pink Floyd disparaît du Billboard 200 pour la première fois en 725 semaines, mais y reviendra plus tard.

- En 2008, un géant ballon en forme de cochon, qui s'était envolé pendant le concert de Roger Waters à Coachella, est retrouvé en lambeaux en Californie. Les deux familles qui ont retrouvé ce qui restait du ballon ont reçu une récompense de 10 000 $ et quatre billets à vie pour le festival Coachella.

- Et en 1991, Nirvana signe un contrat d'enregistrement avec la maison de disques DGC de Geffen, pour 290 000 $.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio