Pourquoi le 30 juin est une date importante dans l'histoire du rock

- En 2000, pendant un concert de Pearl Jam lors d'un festival au Danemark, neuf personnes trouvent la mort lorsque la foule se rue sur scène. Bien que le groupe ait arrêté le concert et demandé aux fans de reculer, il est trop tard. Le groupe fait référence à l'incident dans leur chanson “Love Boat Captain” avec la ligne “Lost nine friends we’ll never know.” (Neuf amis perdus que nous ne connaîtrons jamais.)

- En 1986, Steve Winwood lance l'album Back in the High Life.

- En 2004, Dave Davies, un membre fondateur des Kinks, se retrouve paralysé du coté gauche après avoir souffert d'un anévrisme.

- En 1973, George Harrison détrône Paul McCartney du sommet des palmarès lorsque le single “Give Me Love, Give Me Peace on Earth” dépasse le hit “My Love” de Wings.

- Et en 2007, R.E.M. joue le premier de cinq concerts à Dublin, que le groupe appelera des "répétitions officielles". Plusieurs des chansons jouées lors de ces spectacles se retrouveront sur l'album Accelerate.

Article original Why June 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio