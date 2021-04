Pourquoi le 31 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 31 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1998, Scott Weiland commence sa carrière solo avec la sortie de son album 12 Bar Blues.

- En 1967, Jimi Hendrix entame sa première tournée britannique avec un spectacle à Londres. C'est la première qu'il met feu à sa guitare sur scène. Cat Stevens et Engelbert Humperdink participent également aux concerts.

- En 1973, Dark Side of the Moon de Pink Floyd fait sa première apparition sur Billboard 200. Il passera 591 semaines consécutives sur les palmarès, un record, jusqu'en 1988.

- En 2003, le nouvel album Radiohead, Hail to the Thief, se retrouve sur internet trois mois avant la date officielle de sa sortie.

- En 1992, les membres de Def Leppard lancent leur cinquième album studio, Adrenalize. C'est leur premier album avec Vivan Campbell, qui remplace le guitariste Steve Clark, mort en 1991.

- En 1995, Jimmy Page est presque attaqué par un fan armé d'un couteau, qui monte sur scène alors que le guitariste joue avec Robert Plant au Michigan. La sécurité arrête l'homme, qui décide d'essayer de poignarder les gardes. Après son arrestation, il affirme qu'il voulait tuer Page pour la musique satanique qu'il jouait.

- En 1972, America ont l'album #1 aux États-Unis avec le premier album éponyme du groupe.

- En 2006, Courtney Love vend une partie de ses droits aux catalogues de Nirvana à une entreprise qui vend des licenses musicales pour la télé, les films et les annonces.

- En 1958, le hit classique de Chuck Berry “Johnny B. Goode” est lancé.

- Et en 1949, RCA Victor invente un nouveau type de disque, sur lequel l'entreprise travaillait depuis neuf ans : le single de 7 pouces à 45 rpm. La qualité sonore est meilleure et le disque peut contenir plus de musique que les 78 rpms de l'époque.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 31th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio