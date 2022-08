Pourquoi le 4 août est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 4 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1975, sur l'île grecque de Rhodes, le chanteur de Led Zeppelin Robert Plant et sa femme sont grièvement blessés lorsque la voiture louée que Plant conduisait dérape et s'écrase. Le rockeur se casse la cheville et l'épaule, forçant l'annulation d'une tournée nord-américaine.

- En 1980, John Lennon commence à enregistrer Double Fantasy avec Yoko Ono.

- En 1984, Phil Collins de Genesis épouse Jill Tavelman. Lors de la réception, Collins joue avec Eric Clapton et Robert Plant.

- En 2003, Jack White met des vidéos graphiques de son opération à la main sur le site Web des White Stripes. Trois visses ont été installées dans ses os de la main après un accident de voiture en juillet.

- En 2004, Taking Back Sunday débute au #3 sur les palamrès avec leur deuxième album, intitulé Where You Want to Be.

- Et en 2008, Bono prouve qu'il lit le magazine Rolling Stone lorsqu'il laisse un long commentaire sur le site, parlant du premier album de U2, Boy.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 4th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio