Pourquoi le 5 avril est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 5 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1994, Kurt Cobain se suicide par un coup de feu à la tête chez lui à Seattle. Le corps de Cobain n'est retrouvé que le 8 avril, par un électricien qui venait installer un système de sécurité et qui pensait que Cobain dormait jusqu'à ce qu'il voit l'arme à feu pointée vers sa tête. Une note de suicide est retrouvée qui dit "Je n'ai pas ressenti l'excitation d'écouter et de créer de la musique, ou même d'écrire... depuis trop d'années." De grandes concentrations d'héroïne et de traces de valium sont trouvées dans son système. Sa mort est déclarée un suicide.

- En 1985, il est estimé que 5 000 stations radio dans le monde joue “We Are the World” simultanément, la chanson ayant été enregistré par un groupe d'artistes sous le nom de USA for Africa, qui cherchait à amasser des fonds pour combattre la famine.

- En 2002, Layne Staley, le chanteur d'Alice in Chains, meurt d'une surdose de drogues à l'âge de 34 ans.

- En 1980, le groupe R.E.M. joue son premier spectacle, à la St. Mary’s Episcopal Church à Athens dans l'État de la Georgie.

- En 2007, Mark St. John, l'ancien guitariste de Kiss, meurt d'un anévrisme à l'âge de 51 ans.

- Et en 2012, Jim Marshall, l'inventeur de l'amplificateur Marshall, meurt à l'âge de 88 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio