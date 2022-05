Pourquoi le 5 mai est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 5 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1995, Steven Adler, l'ancien batteur de Guns N’ Roses, est arrêté pour possession d'héroïne, en plus de deux autres accusations liées à la drogue.

- En 1963, sous la recommendation de George Harrison, Dick Rowe, le directeur artistique de Decca Records, va voir les Rolling Stones jouer dans un club à Londres. Il les signera quelques jours plus tard.

- En 1969, Creedence Clearwater Revival lance le hit “Bad Moon Rising.”

- En 1996, Rage Against the Machine a l'album #1 aux États-Unis avec Evil Empire.

- En 1968, Buffalo Springfield se séparent.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio