Pourquoi le 6 mai est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 6 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- In 1965, dans leur chambre d'hôtel à Clearwater en Floride, Mick Jagger et Keith Richards travaillent sur le riff de guitare au début de "(I Can't Get No) Satisfaction", après que Richard ait acheté une pédale de fuzz Gibson plus tôt ce jour-là. La chanson deviendra une des plus importantes chansons rock de tous les temps. En 2004, le magazine Rolling Stone met "Satisfaction" en deuxième place sur sa liste des 500 chansons les plus importantes de tous les temps.

- En 2001, Lars Ulrich, le batteur de Metallica, et sa femme, Skylar, accueillent leur deuxième fils, Layne.

- En 1997, la cérémonie d'intrônisation du Temple de la renommée du Rock and Roll se tient à Cleveland pour la première fois. Parmi les intrônisés, on retrouve Crosby, Stills & Nash, the Jackson 5, the Bee Gees, Buffalo Springfield, Joni Mitchell, the Young Rascals et Parliament-Funkadelic.

- En 2006, Pink Floyd atteint un jalon incroyable lorsque l'album du groupe de 1973, Dark Side of the Moon, passe 1500 semaines sur les palmarès Billboard.

- En 1973, au Music Hall à Boston, Paul Simon entame sa première tournée solo après s'être séparé professionnellement de Art Garfunkel.

- Et en 2005, Audioslave devient le premier groupe rock américain à jouer un concert extérieur gratuit à Cuba.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio