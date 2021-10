Pourquoi le 6 octobre est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 6 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, les Beatles lancent « Something, » leur premier single écrit par George Harrison. Il atteint le #3.

- En 1990, Soundgarden, Iggy Pop, Ice T, Joan Baez et d’autres jouent au festival A Gathering of Tribes dans le nord de la Californie, maintenant considéré l’inspiration pour Lollapalooza. Ian Astbury de The Cult a organisé l’événement.

- En 1979, Led Zeppelin a l’album #1 au pays avec le huitième album du groupe, In Through the Out Door.

- En 1995, Alice in Chains envoie « Grind, » la première chanson de l'album éponyme du groupe, aux stations radio par connexion satellite pour empêcher la création de copies après que la chanson ait été envoyée prématurément à la radio.

- En 2009, Kiss lance Sonic Boom, le premier album du groupe en 11 ans. Il n’est disponible que par Walmart.

- Et en 2004, le chanteur d’Incubus Brandon Boyd est arrêté à l’aéroport LaGuardia à New York après qu’un couteau ait été trouvé dans ses baggages.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio