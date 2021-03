Pourquoi le 7 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 7 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2010, Bret Michaels doit expliquer sa nouvelle chanson, "Nothin' to Lose," où on peut entendre Miley Cyrus, qui avait alors 17 ans, chanter comment elle se déshabillait lentement. Il affirme que les paroles ne parlent pas d'elle et que le chanson n'est pas un duet.

- En 1975, le neuvième album studio de David Bowie, Young Americans, est lancé au Royaume-Uni. L'album a la chanson hit "Fame," qui deviendra le premier #1 de Bowie aux États-Unis.

- En 1987, les Beastie Boys deviennent le premier groupe rap à avoir un album #1, lorsque leur premier projet, Licensed to Ill, arrivent au sommet des palmarès.

- En 2000, le magazine de mode pour hommes GQ nomme le chanteur d'Oasis Liam Gallagher l'Homme le mieux habillé du monde.

- Et en 2006, le groupe de l'acteur Jared Leto, 30 Seconds to Mars, entâme sa première tournée de clubs à Tulsa en Oklahoma.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 7th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio