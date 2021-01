Pourquoi le 8 janvier est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 8 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, on interdit à Mick Jagger et Keith Richards d'entrer dans un hôtel exclusif à Lima au Pérou, parce qu'ils ne sont habillés que de pantalons "op art". Les rockeurs des Rolling Stones sont sommés de quitter l'hôtel Crillen pour avoir refuser de changer leur habillement.

- En 1991, Steve Clark, le guitariste de Def Leppard et membre original du groupe, meurt à Londres d'une surdose de drogues et d'alcool.

- En 2001, une femme qui croit qu'Axl Rose communique avec elle par télépathie est arrêtée pour une deuxième fois pour avoir suivi le chanteur de Guns N’ Roses. La police la détient après qu'elle fût aperçue en train de flâner à l'extérieur de la maison du rockeur.

- En 2016, David Bowie lance son 25e et dernier album studio, Blackstar. C'est son premier album à arriver au sommet des palmarès.

- Et en 2002, les Black Crowes annoncent qu'ils prennent une pause dans une déclaration qui affirme que, pour le moment, Chris Robinson poursuivra une carrière solo et que Steve Gorman a quitté le groupe pour des raisons personnelles. Les membres du groupe se réuniront et continueront en 2005.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio