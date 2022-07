Pourquoi le 8 juillet est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 8 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1994, le chanteur, compositeur, réalisteur et multi-instrumentaliste américain Beck David Campbell a le single #15 sur les palmarès britanniques avec "Loser" de son album "Mellow Gold". Son deuxième album Odelay apparaît dans les listes des meilleurs albums de années 90 de plusieurs publications.

- En 1967, les Monkees commencent une tournée de 29 spectacles avec le groupe The Jimi Hendrix Experience en ouverture. Hendrix est renvoyé de la tournée après six spectacles, ses performances n'étant pas appropriées pour l'auditoire adolescent des Monkees.

- En 1958, le premier album certifié or est présenté par la Recording Industry Association of America. Il est accordé à la bande sonore de l'adaptation cinématographique de Oklahoma!, qui vend plus de 1 millions de disques.

- En 2003, après la publication du rapport de 2003 de l'ONU sur le développement humain, Bono, le chanteur de U2, dit qu'il va bientôt faire beaucoup de bruit si le problème de la pauvreté globale n'est pas combattu. Deux ans plus tard, il se joint à Bob Geldof en faisant la promotion de Live 8, dix concerts à travers le monde qui cherchent à attirer l'attention au problème de la pauvreté dans le Tiers monde pendant le sommet du G8.

- En 2003, David Lee Roth lance son sixième album solo,, Diamond Dave, sur lequel on retrouve surtout des reprises, avec des versions de chansons de The Doors, Jimi Hendrix, les Beatles et d'autres.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio