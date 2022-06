Pourquoi le 8 juin est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 8 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, Bruce Springsteen épouse Patti Scialfa, qui faisait partie du E Street Band. Ils auront trois enfants ensemble.

- En 1969, Brian Jones, le co-fondateur des Rolling Stones, quitte le groupe. Il meurt un mois plus tard.

- In 1985, Tears For Fears entame un séjour de deux semaines au sommet des palmarès avec le single “Everybody Wants To Rule The World.”

- En 1974, le magicien du clavier Rick Wakeman quitte Yes.

- En 2003, Led Zeppelin a l'album #1 au pays avec l'album live du groupe intitulé How The West Was Won.

- Et en 1991, Extreme est au sommet des palmarès avec le single “More Than Words.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio