Pourquoi le 8 mai est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 8 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2000, André Fortin, âgé de 37 ans, chanteur et leader de la formation Les Colocs, s'enlève la vie dans son appartement de la rue Rachel à Montréal. Sans nouvelles de lui depuis quelques jours, ses amis ne le retrouveront que 2 jours plus tard, soit le 10 mai.

- En 2001, le groupe rock canadien Sum 41 lance son premier album studio, intitulé All Killer, No Filler.

- En 1993, Aerosmith débute sur les palmarès au #1 avec Get A Grip. L'album se vendra à plus de 20 millions de copies et donnera deux Grammys au groupe.

- En 2012, Tom Gabel, le chanteur d'Against Me, se déclare transgenre et annonce son opération de réassignation sexuelle. Elle prendra le nom de Laura Jane Grace.

- Et en 1970, l'album des Beatles Let It Be est lancé. C'est le dernier album de matériel studio original publié par les Fab Fours, mais il avait en fait été enregistré avant Abbey Road.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio