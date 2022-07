Pourquoi le 9 juillet est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 9 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2003, Jack White, le chanteur des White Stripes dont l'album Elephant avait passé 46 semaines sur les palmarès britanniques, est impliqué dans un accident de voiture, où il se casse l'index de la main gauche. La blessure l'empêche de jouer de la guitare et le groupe doit donc annuler leur participation à quelques festivaux. Et par coïncidence, c'était le jour du 28e anniversaire de Jack White, John Gillis de son vrai nom. Il formera également les groupes The Raconteurs et The Dead Weather.

- En 1972, le groupe de Paul McCartney Wings fait ses débuts sur scène à Chateauvillon en France. C'est le premier concert du chanteur depuis la séparation des Beatles.

- En 1983, The Police entame un séjour de huit semaines au sommet des palmarès avec la chanson “Every Breath You Take.”

- En 2001, le chanteur de Metallica James Hetfield suit volontairement une thérapie pour son alcoolisme et d'autres addictions.

- En 1996, Deep Purple joue “Smoke on the Water” dans la ville suisse qui l'a inspiré. Le groupe écrit la chanson après avoir survécu un incendie à Montreux. Le feu, qui s'était déclaré pendant un concert de Frank Zappa que les membres du groupe étaient venus voir, détruit l'amphithéâtre où ils planifiaient faire des enregistrements. Ils ont dû aller au Grand Hotel.

- En 1977, Elvis Costello quitte son emploi à la compagnie Elizabeth Arden Cosmetics pour devenir un musicien professionel.

- En 1988, Cheap Trick a la chanson #1 au pays avec “The Flame,” la seule chanson du groupe à monter au sommet des palmarès.

- En 1999, les avocats de Jerry Hall déclarent qu'elle a accepté de se séparer de Mick Jagger, son mari depuis huit ans.

- En 2010, pendant un concert de Santana en Illinois, Carlos Santana demande à Ciny Blackman, sa copine et joueuse de batterie pour le groupe, de l'épouser.

- Et en 2004, Courtney Love est amenée d'urgence à l'hopital à New York pour ce que son avocat appele un "problème médical gynécologique". À l'hopital, la chanteuse est menottée à son lit, puisque la police avait été appelée à son appartement après qu'il ait été rapporté qu'elle lançait des bouteilles par la fenêtre.



