Pourquoi le 9 mai est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 9 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1949, Billy Joel naît à Brooklyn à New York. Le chanteur-compositeur américain aura le single #1 aux États-Unis en 1980 avec "It's Still Rock And Roll To Me", en 1983 au Royaume-Uni avec "Uptown Girl", et plus de 20 autres singles au Top 40 et quatre albums #1 aux États-Unis.

- En 1992, Bruce Springsteen fait ses débuts à la télévision américaine en jouant à Saturday Night Live.

- En 1966, le Whisky A Go Go à Hollywood tient des auditions pour un groupe maison. Les Doors font partie des groupes qui s'essaient.

- En 1970, le groupe canadien The Guess Who passe trois semaines au #1 sur les palmarès avec le single “American Woman.”

- En 2004, malgré la quasi-absence de publicité, l'album #1 au Royaume-Uni et #3 aux États-Unis est l'album Greatest Hits de Guns 'N' Roses.

- Et en 1998, Jimmy Page joue avec le rappeur Sean “Puff Daddy” Combs à Saturday Night Live. Ils jouent la chanson “Come With Me” de la bande sonore du film Godzilla. La chanson utilise un sample du riff de guitare de la chanson “Kashmir.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 9th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio