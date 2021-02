Queen aimerait enregistrer un nouvel album avec Adam Lambert

S’il n’en tenait qu’à Brian May et Roger Taylor, Queen pourrait bien lancer un album de nouvelles chansons avec Adam Lambert! C’est ce qu’ont révélé le célèbre guitariste et le réputé batteur, avouant par la même occasion avoir déjà quelques enregistrements en poche.

« Nous avons enregistré une chanson qui n’a pas encore de titre. Il s’agit de la pièce d'un ami que nous avons essayé d'adapter. Elle a l'étoffe de devenir une bonne chanson mais nous ne sommes pas encore parvenus à la terminer », a confié Brian May au magazine Classic Rock.

« Ce serait bien de nous associer à Adam Lambert pour produire un tout nouveau disque, sans oublier de finir cette chanson. Je n’écarte pas cette possibilité et Adam nous a dit qu’il serait partant », a ajouté Roger Taylor, au plus grand plaisir des fans de Queen!

Si ce projet se concrétisait, il s’agirait du premier nouveau disque de Queen depuis Made in Heaven sorti en 1995 et sur lequel on retrouvait la voix du défunt chanteur Freddie Mercury.

En avril 2020, le groupe maintenant connu sous le nom Queen + Adam Lambert avait dévoilé une nouvelle version du classique We Are the Champions. Intitulée You Are the Champions, celle-ci visait à rendre hommage aux travailleurs de la santé qui luttent contre le coronavirus partout dans le monde.

Queen + Adam Lambert ont aussi lancé l’album Live Around the World le 2 octobre dernier. Ce disque regroupe 20 chansons sélectionnées parmi plus de 200 spectacles présentés au cours des six dernières années, dont The Show Must Go On, Somebody To Love, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free et Under Pressure.

Découvert lors de la 8e saison d’American Idol, Adam Lambert s’est joint à Queen en 2011, succédant au légendaire Freddie Mercury décédé en 1991.