Queen atteint un nouveau sommet avec Bohemian Rhapsody

Queen est devenu jeudi le premier groupe britannique de l'histoire à obtenir une certification de ventes diamant aux États-Unis! Cet exploit a été rendu possible grâce au classique Bohemian Rhapsody qui a dépassé le cap des 10 millions de ventes, plus de quatre décennies après sa sortie.

« C’est une nouvelle incroyable! C’est le genre de moments où je dois me pincer pour être sûr que c'est réel. Cette certification dépasse tous les rêves les plus fous que nous avons eus. Un énorme merci à tous ceux qui ont cru en nous au fil des ans », a déclaré le guitariste Brian May en recevant cette récompense.

« C'est merveilleux et extrêmement gratifiant de savoir que cette chanson a touché et marqué tant de gens! Nous vous remercions tous! », a ajouté le batteur Roger Taylor.

Lancée sur l’album A Night at the Opera en 1975, Bohemian Rhapsody a été le tout premier succès de Queen à se classer dans le Top 10 aux États-Unis. Au Royaume-Uni, cette chanson emblématique est restée en première position pendant neuf semaines consécutives, un record à l'époque.

Bohemian Rhapsody demeure à ce jour la chanson du 20e siècle la plus écoutée en ligne, tandis que son vidéoclip a été le premier paru avant 1990 à atteindre le milliard de visionnements sur YouTube.

Une nouvelle série sur YouTube

La formation de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon a par ailleurs lancé la semaine dernière la série Queen the Greatest sur YouTube. De nouveaux épisodes retraçant les moments marquants du groupe mythique seront mis en ligne chaque semaine, et ce, tout au long de l’année.

Rappelons que Queen a aussi profité des célébrations entourant son 50e anniversaire pour dévoiler le jeu vidéo mobile Queen : Rock Tour qui permet à ses fans de revisiter une vingtaine de ses plus grands succès.