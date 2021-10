Queen envisage de lancer un nouvel album avec Adam Lambert

Roger Taylor et Brian May de Queen ont commencé à travailler sur de nouvelles chansons avec Adam Lambert, durant la pandémie! C’est ce que vient de révéler le batteur de la mythique formation britannique au magazine Billboard.

« J'espère que nous terminerons cet album un jour car je pense que c'est très prometteur. Nous devons écrire le bon matériel et celui-ci doit être excellent. Même si ce n’est pas au programme dans un avenir immédiat, il serait logique de finir par concrétiser ce projet », a déclaré Roger Taylor, ajoutant que composer de la nouvelle musique de Queen sans la voix du regretté Freddie Mercury était « plus compliqué » que prévu.

Si ce projet se concrétisait, il s’agirait du premier nouveau disque de Queen depuis Made in Heaven sorti en 1995. En octobre 2020, Queen + Adam Lambert avaient lancé Live Around the World, un album regroupant 20 chansons sélectionnées parmi plus de 200 spectacles, dont The Show Must Go On, Somebody To Love, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free et Under Pressure.

Découvert lors de la 8e saison d’American Idol, Adam Lambert s’est joint à Queen en 2011, succédant au légendaire Freddie Mercury décédé en 1991.

Il s’agit de la troisième fois que Queen fait les manchettes en quelques semaines seulement. Après avoir déclaré envisager une suite au populaire film Bohemian Rhapsody, le groupe a inauguré mardi une boutique éphémère, dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire.