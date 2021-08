Queen envisage une suite au film Bohemian Rhapsody

Fans de Queen, voici une excellente nouvelle pour vous : une suite du populaire film Bohemian Rhapsody est maintenant sérieusement envisagée! C’est nul autre que Brian May, le guitariste du mythique groupe britannique, qui en a fait l’annonce au cours des derniers jours.

« Nous regardons le tout attentivement mais il faudra que le scénario soit excellent. Mais, oui, nous avons examiné des idées et nous en cherchons. Nous avons mis tout notre cœur et notre âme pour faire le premier film et aucun de nous n'aurait pu prédire à quel point celui-ci allait être un énorme succès, davantage qu'Autant en emporte le vent! », a déclaré Brian May au cours d'un Instagram Live rapporté par le Daily Mail de Londres.

Déjà en 2019, Rudi Dolezal, le réalisateur de plusieurs vidéoclips de Queen, avait déclaré publiquement que des discussions étaient en cours pour produire une suite de Bohemian Rhapsody.

Sorti en 2018, le premier film Bohemian Rhapsody mettait en vedette Rami Malek dans le rôle du légendaire Freddie Mercury. Après avoir récolté pas moins de 900 millions de dollars de recettes au box-office mondial, ce long-métrage réalisé par Bryan Singer a remporté quatre Oscars.

Lancée sur l’album A Night at the Opera en 1975, la chanson Bohemian Rhapsody demeure quant à elle la pièce du 20e siècle la plus écoutée en ligne. Le vidéoclip officiel de ce classique est de son côté le premier paru avant 1990 à avoir atteint le milliard de visionnements sur YouTube!