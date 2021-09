Queen inaugure une boutique pour son 50e anniversaire

Après la musique, les disques et les spectacles, le commerce au détail! La mythique formation Queen a ouvert mardi une boutique éphémère, dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire qui ont débuté l’an dernier. Seul bémol pour les fans du Québec, ceux-ci devront traverser l’Atlantique pour avoir la chance de découvrir ce magasin situé sur Carnaby Street, à Londres…

Ayant pour nom Queen The Greatest, cette boutique de deux étages offre aux visiteurs une véritable immersion dans l’univers du groupe fondé en 1970 par Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor! On y retrouve notamment des guitares dédicacées et des souvenirs de tournée, tandis que des images de concerts sont projetées sur un mur avec, comme trame sonore, les plus grands classiques de Queen.

En plus d’albums en éditions limitées, les fans de Queen peuvent s’y procurer de nombreux produits aux couleurs de leur groupe préféré, dont des affiches, des t-shirts et des bas. Mais ce n’est pas tout! On peut même y acheter un cube Rubik tapissé des visages des membres de la formation ou encore une édition spéciale « Queen » du fameux jeu de société Monopoly!

Vous voulez visiter ce magasin unique? Vous devrez faire vite et espérer que les restrictions liées à la pandémie soient assouplies rapidement car la boutique Queen The Greatest ne restera ouverte que durant une période de trois mois. Et, pour tous les autres, rappelons que le légendaire groupe britannique envisage une suite au populaire film Bohemian Rhapsody!