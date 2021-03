Queen lance le jeu vidéo mobile Rock Tour

Queen profite des célébrations entourant son 50e anniversaire pour faire une entrée fracassante sur votre téléphone intelligent et votre tablette! La mythique formation britannique vient en effet de lancer Queen : Rock Tour, un jeu vidéo mobile qui permet aux fans de revisiter 20 de ses plus grands succès, dont Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions et I Want to Break Free.

Grâce à Queen : Rock Tour, les joueurs peuvent monter leur propre concert et choisir quels classiques de Queen seront interprétés par Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon dans 10 salles de spectacles à travers le monde. En obtenant des scores élevés, les joueurs ont ensuite accès à des images exclusives et des anecdotes du groupe.

« Notre objectif était de repousser les limites de la musique et du jeu en proposant aux joueurs une expérience amusante et enrichissante qui leur ferait revivre les moments charnières de la carrière de l’un des groupes les plus importants de l’histoire du rock », a déclaré par voie de communiqué Cedric Ratajczak, le directeur créatif de l’entreprise parisienne Gameloft qui a conçu le jeu Queen : Rock Tour.

« J'ai un énorme sourire affiché sur le visage en ce moment! », a ajouté le guitariste Brian May sur les réseaux sociaux, qualifiant ce nouveau jeu de « hautement intellectuel ».

Le jeu Queen : Rock Tour est dès maintenant disponible en téléchargement pour iOS et Android.