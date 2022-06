Queen lancera une nouvelle chanson avec Freddie Mercury

Queen dévoilera bientôt une nouvelle chanson interprétée par nul autre que Freddie Mercury! C’est ce qu’ont annoncé Roger Taylor et Brian May, les membres survivants de la formation britannique, après avoir retrouvé une chanson inédite enregistrée avec leur ancien leader.

« Nous avons trouvé un petit bijou de Freddie que nous avions en quelque sorte oublié. C'est merveilleux, c’est une pièce très passionnée. En fait, c'est une vraie découverte. Cela vient des sessions d’enregistrement de l’album The Miracle », a déclaré le batteur Roger Taylor sur les ondes de la BBC Radio 2.

« Cette chanson était en quelque sorte cachée à la vue de tous. Nous l'avons écoutée plusieurs fois et nous nous sommes dit "Oh non, nous ne pouvons pas vraiment sauver cela". Mais en fait, nous y sommes retournés et notre merveilleuse équipe d'ingénieurs s'est dit "OK, nous pouvons le faire". C'est un peu comme assembler des morceaux. Mais c'est beau. C'est touchant », a ajouté le guitariste Brian May.

Intitulée Face It Alone, cette nouveauté devrait sortir en septembre prochain. Quant à The Miracle, le 13e disque studio de Queen a été enregistré en Angleterre et en Suisse en 1989, deux ans avant la mort de Freddie Mercury.

Après avoir livré une puissante performance lors du concert dédié au jubilé de la reine Élisabeth II le week-end dernier, Queen envisagerait une suite au populaire film Bohemian Rhapsody ainsi qu’un album avec son nouveau chanteur, Adam Lambert.

Aussi à lire : Le classique Bohemian Rhapsody de Queen fait son entrée à la prestigieuse bibliothèque du Congrès des États-Unis.