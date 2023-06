Quel sera LE hit de l’été 2023? 10 chansons à surveiller!

À deux semaines du début officiel de l’été, voici le temps de sortir notre boule de cristal pour tenter de prédire quelle chanson décrochera le titre du hit de l’été 2023!

Afin de répondre à cette question qui nous brûle les lèvres, nous avons consulté LE spécialiste en la matière, Vincent Garneau (directeur musical de Rouge, ÉNERGIE et Boom) qui nous partage ses réflexions… et ses prédictions!

Dua Lipa - Dance the night

« Avec son refrain très accrocheur et la signature Dua Lipa, la chanson Dance the Night a de grandes chances d’être l’une des plus jouées à la radio au cours de l’été. Elle fait également partie du film Barbie, l’un des plus prometteurs au Box-office. Pas mal tous les ingrédients sont là! »

Marshmello & Farruko - Esta Vida et Marshmello & Manuel Turizo - El Merengue

« Marshmello a lancé ces deux chansons pratiquement en même temps. Les deux sont très efficaces et très estivales. Esta Vida fait davantage « hymne de stade » et El Merengue est plus « séductrice et suave ». Assurément, ces deux chansons feront monter le mercure tout au long de l’été! »

American Authors - We Happy

« Au risque de déplaire à ceux et celles qui préfèrent l’originale de cette chanson (Don’t Worry, Be Happy de Bobby McFerrin sortie en 1988), je trouve que cette reprise est encore plus efficace, probablement en raison de la présence de véritables instruments, comparativement aux sons de bouche de McFerrin. Je reconnais qu’il sera difficile d’égaler le succès de l’été 88 mais We Happy nous fera siffler et sourire de bonheur durant la belle saison. »

Preston Pablo - For Keeps

« Couplets très entraînants, refrains hyper accrocheurs… Notre tête suit invariablement le rythme tout au long de la chanson. Peut-être pas LE hit de l’été mais il sera certainement un des plus populaires. »

Rema & Selena Gomez - Calm Down

« Assurément LE hit du printemps et de ce début d’été. Réussira-t-il à persister et briller jusqu’au mois d’août avec la même intensité? À voir... Mais pour l’instant, aussitôt que j’entends une note de cette chanson, je ne peux m’arrêter de l’écouter avant la fin! »

Ed Sheeran - Eyes Closed

« Lancé au printemps, le premier extrait de l’album - (Subtract) de l’auteur-compositeur-interprète britannique de 32 ans continuera de figurer parmi les incontournables cet été. Une chanson parfaite pour se prélasser doucement sur une chaise longue! »

Ariane Moffatt - Nuit magique

« Catherine Lara a connu un succès phénoménal en 1986 avec cette chanson, particulièrement au Québec. Reprise avec brio par Ariane Moffatt, qui lui donne sa touche magique bien à elle, cette chanson profitera d’une seconde vie au cours de l’été 2023. Ce qui devait être en quelque sorte une blague pour l’émission télévisuelle Je viens vers toi de Noovo connaîtra finalement un sérieux succès. »

Fouki - 80’s

« Fouki vogue de succès en succès depuis quelques années. Après avoir été le « copilote de l’année » avec Jay Scøtt, Fouki revisite les années 1980 avec un son résolument 2023. La chanson fait sourire et nous ramène plein de beaux (et moins beaux!) souvenirs d’une autre époque. »

Dominique Hudson - Siempre para ti

« Dominique Hudson possède assurément la recette pour fabriquer des chansons remplies de soleil et de chaleur. Siempre para ti est hyper rassembleuse. À mi-chemin entre l’hymne de stade de soccer et les danses latines sensuelles, la chanson nous entraîne sur les routes de l’été avec le sourire aux lèvres. »

Vous en voulez plus? Branchez-vous sur notre playlist Le son de l’été 2023!