QUI SAIT CHANTER? : une première haute en couleur à Noovo!

C’est hier soir qu’était diffusée à Noovo la grande première de QUI SAIT CHANTER?, une toute nouvelle émission animée par Phil Roy! Le défi de ce jeu musical aux allures de grand variété? Tenter de deviner si un bon ou un mauvais chanteur se cache derrière la voix de six participants mystères qui performent en lipsync sur scène, avec l’aide d’un panel d’experts composé de quatre personnalités du monde artistique.

Pour cette première, la concurrente Mounya Iklid de Rivière-des-Prairies pouvait compter sur les précieux conseils de Rita Baga et Roxane Bruneau, les deux panélistes régulières de QUI SAIT CHANTER?, ainsi que sur ceux de Jay Du Temple et Annie Villeneuve, les invités de la semaine. Ne reculant devant rien, nos panélistes sont même allés jusqu’à enlever leurs chaussures, en direct, pour encourager la sympathique Mounya qui était parfois confrontée à des choix déchirants pour espérer gagner des milliers de dollars en prix… et sauver son honneur!

Au fil des cinq étapes du jeu, Mounya devait éliminer un à un les mauvais chanteurs parmi les colorés participants, en se basant sur leur attitude, leur aisance sur scène, leur talent de lipsync et d’autres indices comme le contenu de leur téléphone cellulaire. En vedette : une barmaid, un boxeur, une religieuse, un sommelier, une cheerleader et une athlète de sports extrêmes!

Durant cette première de QUI SAIT CHANTER?, les téléspectateurs ont eu la chance d’entendre des hits comme Stronger de Kelly Clarkson, Sous le vent de Garou et Céline Dion, Diamonds de Sam Smith, Unwritten de Natasha Bedingfield, I Will Survive de Gloria Gaynor et Un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Reno. Puis, lors de l’ultime ronde du jeu, Annie Villeneuve est montée sur scène pour interpréter son grand succès Tomber à l’eau avec le dernier participant mystère. Mounya a-t-elle fait le bon choix? Découvrez la réponse en visionnant l’émission complète ici ou encore regardez un extrait ci-bas.

Ne manquez pas la prochaine édition de QUI SAIT CHANTER?, le lundi 27 septembre, dès 20 h, à l’antenne de Noovo et sur Noovo.ca! Et d'ici-là, réécoutez les chansons entendues dans l’émission en vous branchant sur la playlist QUI SAIT CHANTER? présentée par iHeartRadio et Noovo en cliquant ici!