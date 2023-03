QUIZ : Connaissez-vous vos rock stars?

Fans de rock, testez vos connaissances sur les plus grandes légendes de la musique!

ROLLING STONES

Le père de Mick Jagger était professeur d'éducation physique. En 1957, celui-ci anime une émission de télévision sur la gymnastique dans laquelle le futur leader des Rolling Stones apparaît régulièrement pour accomplir des mouvements. Le père a aussi initié son fils à plusieurs sports mais un de ceux-là est demeuré sa passion tout au long de sa vie. Lequel?

1- Le basketball

2- Le soccer

3- Le cricket

RÉPONSE : Le cricket! En fait Mick Jagger est si passionné par ce sport qu’il a fondé en 1997 une plateforme web, Jagged Internetworks, pour couvrir en direct les matchs! Encore aujourd’hui, il ne rate pas un match et fait des dons pour encourager l’équipe de cricket d'Angleterre.

GREEN DAY

La veille de ses 18 ans, Billie Joe Armstrong a abandonné l’école pour se concentrer sur son premier band, Sweet Children, qui a été plus tard rebaptisé Green Day. En 2001, le chanteur a admis qu'il considérait Green Day comme « le pire nom de groupe au monde »! Ce nom fait référence à quoi?

1- Le côté écolo du groupe

2- La marijuana

3- Une marque de tondeuses

RÉPONSE : La marijuana que consommaient les membres du groupe! En fait, Green Day est une expression californienne qui veut dire « passer une journée à ne rien faire d'autre que fumer de la marijuana ». Le surnom de Billie Joe Armstrong était d’ailleurs à cette époque « 2$Bill », le prix auquel il vendait ses joints de cannabis.

GUNS N' ROSES

Guns N' Roses a officiellement vu le jour en 1985 mais son leader a commencé à chanter bien avant. Axl Rose a donné son tout premier concert à quel endroit?

1- À l’école

2- Dans une église

3- Dans un cimetière

RÉPONSE : Profondément religieuse, la famille d’Axl Rose fréquentait une église pentecôtiste trois à huit fois par semaine. Le jeune William Bruce Rose (le vrai nom d’Axl Rose) a donc commencé à chanter à l'église à l'âge de 5 ans avec son demi-frère et sa demi-sœur, dans un groupe appelé le Bailey Trio!

U2

Adolescent, Bono est de tempérament curieux et il réussit aussi bien à l’école que dans ses loisirs. Il y a toutefois un domaine où il n’a aucun talent. Lequel?

1- La guitare

2- La peinture

3- Les mathématiques

RÉPONSE : Bono excelle en histoire, en peinture, aux échecs et il se passionne pour le théâtre. Toutefois, c'est un guitariste médiocre! Comme il adore la musique, il choisira de devenir chanteur!

OZZY OSBOURNE

Plus jeune d'une famille très pauvre de six enfants, Ozzy Osbourne abandonne l’école à l'âge de 15 ans pour aller travailler et aider sa famille à subvenir à ses besoins. Quel est son premier « vrai » métier?

1- Mécanicien

2- Plombier

3- Gardien de zoo

RÉPONSE : Plombier! Par la suite, Ozzy Osbourne travaille dans un abattoir et une fabrique d'avertisseurs sonores. Comme il en a assez de gagner peu d'argent pour beaucoup de travail, il se lance dans une courte carrière criminelle et finit en prison après avoir été épinglé pour vols de magasins et cambriolages!

MÖTLEY CRÜE

Le bassiste Nikki Sixx a acheté sa première basse à l’adolescence avec de l’argent provenant de la vente d’un objet qu’il avait volé. Lequel?

1- Une guitare

2- Un téléviseur

3- Une automobile

RÉPONSE : Une guitare! Le jeune Nikki s’est présenté dans un magasin de musique de Seattle avec un étui à guitare vide, dans le but de voler une basse. Il prétendait venir demander du travail et quand le vendeur a eu le dos tourné, il a caché dans l'étui ce qu’il croyait être une basse. Il réalisa après coup qu’il s’était trompé d’instrument et qu’il s’agissait… d’une guitare! Il l’a donc revendue pour s’acheter une basse.

VAN HALEN

Virtuose de la guitare, le regretté Eddie Van Halen a pourtant commencé sa carrière en jouant d’un tout autre instrument de musique. Lequel?

1- Le violoncelle

2- Le piano

3- La batterie

RÉPONSE : La batterie! À ses débuts, c’est plutôt son frère Alex qui jouait de la guitare. Mais ils échangèrent finalement leurs instruments de musique et on connaît la suite…

FOO FIGHTERS

Dave Grohl a commencé très jeune à écrire et composer de la musique. Quel était le sujet de sa toute première chanson?

1- Son professeur

2- La plus belle fille de sa classe

3- Son chien

RÉPONSE : Son chien! Le premier groupe de Dave Grohl était un duo avec un camarade de classe qui avait pour nom le HG Hancock Band. Hancock était le nom de famille de leur professeur d'éducation physique mais leur première chanson, elle, a été écrite en hommage au chien de Dave, BeeGee!

RED HOT CHILI PEPPERS

Même si les membres de Red Hot Chili Peppers ont eu une jeunesse mouvementée marquée par la consommation de drogue et d’alcool, ceux-ci se sont passablement assagis avec le temps. Parallèlement à sa carrière musicale, Flea s’est même lancé en affaires. Dans quel domaine?

1- La restauration

2- La production de miel

3- La production d’épices

RÉPONSE : La production de miel bio! En 2015, Flea a commencé à apprendre l’art de l’apiculture et, un an plus tard, il possédait déjà plus de 200 000 abeilles! Ses abeilles ont même été baptisées « Flea's Bees »!

AEROSMITH

En plus de sa carrière avec Aerosmith, Steven Tyler a lancé un album solo qui a créé la surprise en raison de son style musical s’éloignant du rock. Lequel?

1- Le country

2- Le jazz

3- Le classique

RÉPONSE : Le country! Paru en 2016, l’album country-rock We're All Somebody from Somewhere a reçu un accueil plutôt mitigé de la critique… Malgré tout, ce disque s’est vendu à plus de 50 000 copies aux États-Unis mais, heureusement pour nous, le chanteur est rapidement revenu à ses premières amours, le rock pur et dur!