QUIZ : Connaissez-vous vos rock stars? (partie 2)

Fans de rock, testez vos connaissances sur les plus grandes légendes de la musique!

QUEEN

Les membres de Queen ont tous complété des études avancées. En quoi a étudié Freddie Mercury?

1- En médecine dentaire

2- En astrophysique

3- En graphisme

FG/Bauer-Griffin/Getty Images

RÉPONSE : Freddie Mercury a étudié en arts puis en graphisme. C’est d’ailleurs lui qui a conçu le logo de Queen! De son côté, Roger Taylor a fait des études pour devenir dentiste, Brian May a un diplôme d’astrophysique et John Deacon est ingénieur en électronique!

WEEZER

En 2003, Rivers Cuomo est devenu un adepte de la méditation, ce qu’il considère comme un point tournant dans sa vie. Afin de marquer le début de cette nouvelle façon de vivre, le musicien a décidé de se priver de quelque chose pour deux ans. De quoi?

1- L’alcool

2- La drogue

3- Le sexe

Tim Mosenfelder/WireImage/Getty Images

RÉPONSE : Le sexe! En 2003, Rivers Cuomo a fait vœu d'abstinence sexuelle pour deux ans. Fin 2005, il a déclaré avoir non seulement atteint son objectif mais l'avoir dépassé. Le chanteur prétend que son statut de rock star ne lui a pas vraiment nui puisqu'il estime que Weezer n'a « jamais vraiment eu de groupies féminines »!

FLEETWOOD MAC

Après s’être séparée de Lindsey Buckingham, guitariste et chanteur de Fleetwood Mac, Stevie Nicks a eu une relation amoureuse avec une autre célèbre rock star. De qui s’agit-il?

1- Steven Tyler d’Aerosmith

2- Don Henley des Eagles

3- Keith Richards des Rolling Stones

Daniel Knighton/Getty Images

RÉPONSE : Don Henley! C’est durant la tournée Rumours, en 1977, que Stevie Nicks tombe en amour avec le chanteur des Eagles. Les deux songent même à se marier mais Stevie met fin à la relation au début de la tournée Tusk en 1979, après être tombée enceinte de Don Henley. Elle décidera toutefois de mettre fin à la grossesse.

THE DOORS

En 1968, avant un spectacle à Amsterdam, Jim Morrison s’est évanoui après avoir consommé un morceau de haschich et il a dû être transporté d’urgence à l’hôpital. À son réveil, qui a-t-il trouvé à son chevet?

1- Une fan en délire

2- Des religieuses

3- Janis Joplin

Manfred Rehm/picture alliance via Getty Images

RÉPONSE : Des religieuses! Pourtant reconnu pour son mode de vie pas très catholique, Jim Morrison a été soigné dans un hôpital tenu par ses sœurs! Selon ses proches, il a d’ailleurs pensé qu'il était mort et qu’il était rendu au paradis à son réveil…

AC / DC

Natif de Glasgow, en Écosse, les frères Malcolm et Angus Young ont déménagé en Australie avec leurs parents en 1963. Dix ans plus tard, ils forment le groupe AC / DC. D’où provient ce nom?

1- D’une marque d’alcool

2- De leurs notes à l’école

3- D’une machine à coudre

Brian Rasic/Getty Images

RÉPONSE : D’une machine à coudre! Margaret, la sœur de Malcolm et Angus, a vu les initiales « AC/DC » sur l'adaptateur d'une machine à coudre. Ces lettres signifient « courant alternatif/courant continu ». Les frères ont estimé que ce nom symboliserait l'énergie brute du groupe et les performances puissantes de leur musique.

BRYAN ADAMS

Passionné par la musique dès l’enfance, Bryan Adams a décidé d'abandonner l'école très jeune et d’utiliser l'argent que ses parents avaient économisé pour ses études pour acheter un instrument. Lequel?

1- Une guitare

2- Un piano à queue

3- Une batterie

Mike Lewis Photography/Redferns/Getty Images

RÉPONSE : Un piano à queue! Cet instrument lui a permis de perfectionner son art, de développer son style musical et de devenir le musicien légendaire qu’on connaît, tout comme la guitare. Avant de pouvoir vivre de sa musique, Bryan Adams a notamment vendu de la nourriture pour animaux et travaillé comme plongeur dans un restaurant pour payer son loyer.

BRUCE SPRINGSTEEN

Ayant un père d’origine irlandaise et une mère d’origine italienne, Bruce Springsteen a eu la piqûre pour la musique dans sa jeunesse en tombant par hasard sur un artiste en regardant la télévision. De qui s’agissait-il?

1- Elvis Presley

2- Paul McCartney

3- Bob Dylan

Astrida Valigorsky/Getty Images

RÉPONSE : Elvis Presley! La découverte du King a été une véritable révélation pour le jeune Bruce Springsteen qui fût subjugué par la gestuelle d’Elvis. The Boss a même tenté d’escalader le mur entourant sa maison de Graceland en 1976 pour rencontrer son héros, mais il a été intercepté par un agent de sécurité qui l'a informé qu'Elvis n'était pas en ville. Plus tard, il découvrira les textes de Bob Dylan qui influenceront son écriture.

DEPECHE MODE

Lors de leur tournée Devotional en 1993, les membres de Depeche Mode ont amené avec eux leur équipe technique, leurs musiciens mais aussi un « spécialiste » pour le moins surprenant. De qui s’agissait-il?

1- Leur psychiatre

2- Leur vendeur de drogue

3- Leur coiffeur

Taylor Hill/Getty Images

RÉPONSE : Toutes ces réponses! Ceci a fait dire à plusieurs observateurs que Dave Gahan, Martin Gore, Alan Wilder et Andy Fletcher venaient d’atteindre « des sommets d'hédonisme et d'autodestruction »! Pour leur donner raison, Dave Gahan a fait une crise cardiaque lors d’un concert à la Nouvelle-Orléans, suite à une overdose d’héroïne. À l’évidence, le dealer de drogue avait plus d’influence que le psy…

NIRVANA

Kurt Cobain a été un musicien très, très précoce. Il a commencé à chanter à l’âge de deux ans et a composé sa première chanson à 4 ans. Les chansons de quel band célèbre le petit Kurt aimait-il le plus chanter?

1- Les Beatles

2- Les Rolling Stones

3- Les Beach Boys

Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

RÉPONSE : Selon sa tante Mari, Kurt Cobain a commencé à chanter facilement les chansons des Beatles dès l'âge de trois ans! C’est à l’adolescence que le défunt chanteur a découvert le heavy metal, Aerosmith, Black Sabbath et Kiss en tête.

METALLICA

En plus d’être le cofondateur, chanteur et guitariste de Metallica, James Hetlfield a une autre passion. Laquelle?

1- Les voitures de collection

2- Les courses de chevaux

3- La boxe

Jeff Kravitz/Getty Images for P+ and MTV

RÉPONSE : Les voitures de collection! James Hetfield aime travailler sur des modèles classiques américains et les customiser. Une partie de sa collection a même été exposée au musée automobile Petersen de Los Angeles. Parmi ses modèles les plus célèbres, on retrouve une Ford Roadster « Black Jack » 1932, une Jaguar « Black Pearl » 1948 et la Chevrolet Camaro 1967 qui a fait une apparition dans le vidéoclip du classique I Disappear de Metallica.