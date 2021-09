Radiohead annonce la sortie de l’album Kid Amnesiae

Radiohead célébrera le 21e et le 20e anniversaire des albums Kid A et Amnesiac en rééditant, le 5 novembre prochain, ces deux disques respectivement parus en 2000 et en 2001. Mais ce n’est pas tout! La mythique formation britannique profitera de l’occasion pour lancer un nouvel album baptisé Kid Amnesiae et composé de matériel inédit.

Kid Amnesiae comprendra des versions alternatives et des faces B de Kid A et Amnesiac, ainsi que des chansons inédites issues des sessions d’enregistrement du quatrième et du cinquième disque studio de Radiohead. On y retrouvera une douzaine de pièces, dont If You Say the Word dévoilée ce mardi.

« Nous vous présentons humblement KID A MNESIA. Il s’agit d’un passage à l'âge adulte pour Kid A et Amnesiac auxquels se joint Kid Amnesiae, un nouvel album qui constitue un palais à la mémoire de nos sessions à moitié oubliées, à moitié retrouvées », a annoncé Radiohead sur les réseaux sociaux.

Intitulé Kid A Mnesia, ce coffret de trois albums sera disponible en de multiples versions, déclinées en formats vinyles, cassettes et CD. Le 4 novembre prochain, Thom Yorke et Stanley Donwood (un collaborateur artistique de longue date de Radiohead) lanceront également deux livres illustrés consacrés aux pochettes de disque de l'époque.

Le plus récent album de Radiohead, A Moon Shaped Pool, est sorti en 2016. Depuis, la formation a inauguré sa bibliothèque publique, une plateforme d’archives ayant pour but de rendre l’ensemble de son œuvre accessible à ses fans.