Rage Against the Machine au FEQ et au BluesFest d’Ottawa en 2022

C’est maintenant confirmé : Rage Against the Machine montera sur la Scène Bell des plaines d’Abraham, le samedi 16 juillet 2022, dans le cadre du Festival d’été de Québec qui se tiendra du 7 au 17 juillet! Il s’agira du seul et unique spectacle en sol québécois de la tournée mondiale du groupe qui se mettra en branle le 31 mars prochain au Texas. La veille, le vendredi 15 juillet, la mythique formation sera aussi la tête d'affiche du BluesFest d'Ottawa.

Les fans de Rage Against the Machine devront toutefois faire preuve d’un peu de patience avant de réserver leur place pour voir leur groupe préféré au FEQ puisque les billets pour ce concert seront mis en vente seulement l’hiver prochain. Toutefois, les laissez-passer pour le spectacle du BluesFest d'Ottawa sont déjà disponibles.

Après avoir été contraint d’annuler son édition 2020 en raison de la pandémie, le Festival d’été de Québec songe toujours à présenter le FEQ 2021 du 8 au 18 juillet, mais sous une forme qui reste à déterminer et, surtout, en dehors des plaines d’Abraham.

Rappelons que l’édition 2020 du FEQ prévoyait déjà la présence de Rage Against the Machine, mais aussi d’Alanis Morissette, Jack Johnson, Marshmello, Halsey, Rod Stewart, Vance Joy, Dean Lewis, Charlie Puth, Garbage, Half Moon Run, Imagine Dragons, lovelytheband, G-Eazy, The National, X Ambassadors, Bleu Jeans Bleu, Jonathan Roy, Les Louanges, Les Trois Accords et plusieurs autres.