Red Hot Chili Peppers : un nouveau disque et une étoile à Hollywood

Grosse semaine pour les Red Hot Chili Peppers! Après s’être vus décerner leur étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame jeudi, les membres de la formation ont lancé vendredi leur nouvel album Unlimited Love, ainsi que le vidéoclip officiel de la chanson These Are the Ways.

« Pour moi, ce n'est pas une histoire d'individus. J'aime Chad, j'aime Flea, j'aime beaucoup John. Ils sont incroyablement talentueux. Quelque chose se produit lorsque nous nous réunissons. Nous avons commencé en jouant dans des bars de cette rue et en faisant danser une poignée de personnes. Nous sommes restés ensemble et, maintenant, nous pouvons faire danser le monde entier », a déclaré Anthony Kiedis, alors que l’étoile des Red Hot Chili Peppers était dévoilée devant une foule rassemblée devant le 6212, Hollywood Boulevard.

Intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 2012, les Red Hot Chili Peppers ont vendu plus de 80 millions d'albums en carrière. Intitulé Unlimited Love, leur 12e disque studio compte un total de 17 chansons signées Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante et Chad Smith, dont les extraits Black Summer, Poster Child et Not the One sortis au cours des derniers mois.

Succédant à The Getaway paru en 2016, Unlimited Love marque aussi le grand retour de John Frusciante au sein du groupe rock californien. Intitulé Stadium Arcadium, le plus récent disque avec le célèbre guitariste était sorti en 2006.

Unlimited Love sera accompagné d’une tournée mondiale qui débutera cet été en Europe avant de s’arrêter en Amérique du Nord. Un seul concert est prévu en sol canadien, soit le 21 août à Toronto.