REGARDEZ : 10 hits qui ont marqué l’été 2022

Les enfants s’apprêtent à retourner à l’école, les publicités nous rappellent que la rentrée est à nos portes, les journées raccourcissent… Ça y est, même s’il fait encore plutôt chaud, tous les signes sont là : l’été tire DÉJÀ à sa fin!

Question de célébrer les derniers jours de vacances pour les plus chanceux (et le retour à la vie normale pour les autres!), voici 10 des chansons anglophones et francophones qui ont le plus marqué l’été 2022.

Des hits qu’on a encore le goût d’écouter en boucle pour se remémorer les meilleurs moments de la saison estivale et, surtout, pour prolonger le plaisir!

Harry Styles – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Camila Cabello & Ed Sheeran – Bam Bam

Lady Gaga – Hold My Hand

Glass Animals – Heat Waves

Willy William – Trompeta

Latto X Mariah Carey ft. DJ Khaled – Big Energy

Nicky Youre & Dazy – Sunroof

Corneille – Encre rose

2Frères – On a mis d'la lumière