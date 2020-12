REGARDEZ : 23 décembre de Beau Dommage, version COVID-19

Sans doute LE classique québécois des Fêtes par excellence, la chanson 23 décembre de Beau Dommage a été réécrite par Pierre Huet, le parolier du groupe, et réinterprétée par Les sœurs Boulay et Patrice Michaud, à la demande du premier ministre François Legault!

L’objectif? Encourager les Québécois à rester à la maison durant le temps des Fêtes et à respecter les mesures sanitaires en vigueur : « 23 décembre, Joyeux Noël de vot’ côté / Salut au plus on se r’verra le 11 janvier »!

23 décembre est parue à l’origine sur le premier album de Beau Dommage, sorti en octobre 1974. Vendu à plus de 400 000 exemplaires à ce jour, ce disque a révélé au grand public les Michel Rivard, Pierre Bertrand et Marie Michèle Desrosiers qui, avec Harmonium, allaient régner sur les années 70.

Au fil des ans, la chanson 23 décembre a été reprise par une multitude d’artistes, dont Vincent Vallières et Mara Tremblay, Hugo Lapointe et Roch Voisine.