REGARDEZ : 2Frères présentent le clip de Guérir nos mémoires

Après avoir battu un nouveau record grâce à leur chanson Guérir nos mémoires, le populaire duo 2Frères présente le vidéoclip officiel du plus récent extrait de l’album À tous les vents!

Réalisé par Dominique Laurence, le clip de Guérir nos mémoires regroupe différentes images provenant des archives personnelles des fans des 2Frères. Il y a quelques semaines, le duo avait en effet lancé un appel à tous afin de mettre la main sur des archives vidéo des années 60 et 70.

Ces images servent de toile de fond à une touchante histoire d’amitié retrouvée mettant en vedettes les comédiens Fernand Lavoie et David Baby, ainsi qu’à des segments tournés en Estrie en compagnie d’Erik et Sonny Caouette.

Écrite et composée par Steve Marin, Amélie Larocque et Martin Véronneau, la chanson Guérir nos mémoires demeure la pièce la plus diffusée par les radios du Québec pour une cinquième semaine consécutive. Il s’agit également du 11e numéro 1 des 2Frères depuis le début de leur carrière!

Lancé en février 2020, le plus récent album des 2Frères a atteint la première position des ventes au Québec, dès sa sortie. Succédant à Nous autres et La route, À tous les vents est le troisième disque des récipiendaires du Félix du Groupe de l’année au Gala de l’ADISQ en 2016 et 2018.