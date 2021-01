REGARDEZ : 7 moments forts du spectacle Celebrating America

C’est mercredi soir qu’était présenté Celebrating America, un grand concert-événement visant à saluer l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden et Kamala Harris, respectivement devenus le 46e président des États-Unis et la première femme à occuper le poste de vice-président.

Diffusée sur la plupart des grandes chaînes de télévision américaines et sur les réseaux sociaux, cette émission spéciale de 90 minutes réunissait notamment Jon Bon Jovi (qui a repris virtuellement, en lip sync, Here Comes the Sun des Beatles), les Foo Fighters, Bruce Springsteen, Demi Lovato, Katy Perry, John Legend, Justin Timberlake et Ant Clemons.

Plus tôt dans la journée, la cérémonie d'assermentation de Joe Biden et de Kamala Harris avait aussi fait une large place à la musique, avec des performances de Lady Gaga, Jennifer Lopez et Garth Brooks. Lady Gaga y a livré une interprétation magistrale de l’hymne national américain, Jennifer Lopez a interprété This Land Is Your Land et America the Beautiful, tandis que Garth Brooks a chanté avec émotion le grand classique Amazing Grace.

De son côté, le groupe New Radicals s’est reformé de façon éphémère pour interpréter son succès You Get What You Give, lors de la Parade Across America, un événement virtuel qui remplaçait cette année le traditionnel défilé post-investiture, en raison de la pandémie et des mesures de sécurité exceptionnelles mises en place.