REGARDEZ : ABBA lance sa toute première chanson de Noël

Mieux vaut tard que jamais… De retour après 40 ans d’absence, ABBA a officiellement lancé sa toute première chanson de Noël en carrière! Intitulée Little Things, cette nouveauté parue sur l’album Voyage fait même l’objet d’un vidéoclip mettant en vedette une dizaine de jeunes garçons et filles qui nous montrent comment a été conçue la tournée en hologrammes ABBA-tars qui débutera à Londres en mai 2022.

En plus de se vouloir « une douce réflexion sur le matin de Noël et le temps passé en famille durant cette période unique de l'année », Little Things contribuera à une cause touchant tous les enfants, et particulièrement les jeunes filles victimes de violence sexuelle.

« Nous pensons qu'il est impossible d'éradiquer la pauvreté sans favoriser l'autonomie des femmes. C'est pourquoi nous soutenons l'UNICEF dans sa mission de protéger les jeunes filles contre la violence sexuelle et de leur permettre d’être autonomes par le biais du Fonds mondial de protection de l'enfance. Nous l'avons fait pendant de nombreuses années avec notre chanson Chiquitita et, maintenant, nous avons décidé d'offrir à l'UNICEF un cadeau de Noël sous la forme d'une deuxième chanson, Little Things », ont déclaré Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad d’ABBA par voie de communiqué.

Le groupe suédois a profité de l’occasion pour annoncer que tous les profits de Little Things seront versés au Fonds mondial de protection de l'enfance de l'UNICEF.

Sorti le 5 novembre dernier, l’album Voyage comte 10 chansons originales ou inédites, dont Don’t Shut Me Down, I Still Have Faith in You et Just A Notion. Succédant à The Visitors lancé en 1981, le 9e disque studio d’ABBA s’est rapidement hissé dans le Top 10 des palmarès au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays.