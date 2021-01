REGARDEZ : AC/DC dévoile le clip explosif de la chanson Realize

AC/DC a mis en ligne mercredi le vidéoclip officiel de la chanson Realize, extraite de l’album Power Up paru l’automne dernier. Entièrement tourné en noir et blanc, ce clip explosif met en vedette les cinq membres de la légendaire formation australienne, plus énergiques que jamais!

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale rendues nécessaires par la pandémie, le tournage du clip de Realize a nécessité toute une logistique, comme l’explique le communiqué émis par le groupe : « Confrontés au défi d'avoir Angus, Brian, Cliff, Phil et Stevie à cinq endroits différents, les coréalisateurs ont abordé cette vidéo comme un puzzle en reconstituant chaque performance individuelle pour créer un visuel cohérent qui montre AC/DC comme jamais auparavant ».

Lancé le 13 novembre 2020, Power Up a été propulsé en tête des ventes aux États-Unis, dès sa première semaine sur le marché. Succédant à Rock or Bust sorti en 2014, le 17e disque studio d’AC/DC comprend 12 nouvelles chansons, dont Shot In The Dark, Realize et Demon Fire.

Power Up met en vedette Brian Johnson au chant, Angus et Stevie Young à la guitare, Cliff Williams à la basse et Phil Rudd à la batterie. Malcolm Young, le co-fondateur de la formation décédé en 2017, est également crédité comme auteur-compositeur sur chaque piste de l’album.