REGARDEZ : AC/DC se fait jeter un sort dans le clip de Witch's Spell

AC/DC vient de dévoiler le vidéoclip officiel de Witch’s Spell, le plus récent extrait de l’album Power Up, dans lequel les membres du célèbre groupe australien se retrouvent mystérieusement emprisonnés dans la boule de cristal d'une sorcière diabolique! Parviendront-ils à s’en échapper? La réponse se trouve dans le clip publié ci-bas…

Lancé le 13 novembre dernier, l’album Power Up comprend 12 nouvelles chansons, dont Witch's Spell, Shot In The Dark, Realize et Demon Fire. Propulsé en tête des ventes aux États-Unis dès sa sortie, le 17e disque studio d’AC/DC succède à Rock or Bust paru en 2014.

Rappelons que Brian Johnson, le chanteur d’AC/DC, prépare actuellement ses mémoires. Intitulé The Lives of Brian : AC/DC, Me and the Making of Back in Black, ce livre paraîtra le 26 octobre prochain.