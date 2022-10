REGARDEZ : Adele dévoile le vidéoclip de la chanson I Drink Wine

Adele a lancé mercredi le vidéoclip officiel d’I Drink Wine, le nouvel extrait de 30, son quatrième album en carrière paru en novembre 2021.

« La vidéo d’I Drink Wine a été la première que j'ai tournée pour cet album », a révélé la star britannique de 34 ans qui avait auparavant confié que la version originale de cette chanson durait près de 15 minutes, ce qui a obligé son équipe à la raccourcir considérablement pour pouvoir l’intégrer au disque 30!

Réalisé par Joe Talbot, le clip d’I Drink Wine succède à ceux d’Easy On Me et Oh My God, respectivement dévoilés en octobre 2021 et en janvier 2022. Signé Xavier Dolan, le premier est d’ailleurs en nomination à la cérémonie des American Music Awards qui sera présentée le 20 novembre prochain.

Deux des plus célèbres vidéoclips d’Adele ont par ailleurs atteint de nouveaux sommets cette année. En mars dernier, le clip de Rolling in the Deep a franchi le cap des deux milliards de vues sur YouTube. Puis, en août, celui d’Hello réalisé par Xavier Dolan a atteint les 3 milliards de visionnements.

Rappelons qu’Adele reprendra sa résidence à Las Vegas en novembre avec huit concerts supplémentaires au programme.