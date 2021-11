REGARDEZ : Adele dévoile les bloopers du vidéoclip d’Easy On Me

Adele n’a pas peur du ridicule! La chanteuse a mis en ligne jeudi une vidéo hilarante regroupant plusieurs bloopers provenant du tournage du clip de sa chanson Easy On Me réalisé par Xavier Dolan!

On peut notamment y voir la star britannique de 33 ans tenter à plusieurs reprises d’insérer la fameuse cassette audio du clip dans sa voiture, en plus de voir à quel point un manteau et des feuilles qui flottent au vent peuvent rendre un tournage difficile…

« Tout n'est que fumée et miroirs! », a déclaré avec humour Adele en publiant cette vidéo de près de deux minutes qui nous démontre que même les productions les plus « sérieuses » donnent parfois naissance à des moments cocasses.

C’est le 15 novembre prochain qu’Adele lancera son album 30 qui comptera un total de 12 chansons. Une version « de luxe » comprendra trois titres supplémentaires, dont une nouvelle version du premier extrait, Easy On Me, interprétée en duo avec le chanteur country Chris Stapleton.