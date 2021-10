REGARDEZ : Adele lance le clip d’Easy On Me réalisé par Xavier Dolan

Le grand jour est enfin arrivé! C’est jeudi soir qu’Adele a dévoilé sa chanson Easy On Me, premier extrait de son album 30 qui paraîtra le 19 novembre prochain! Considérée comme LA nouveauté la plus attendue de l’année, cette pièce est accompagnée d’un vidéoclip réalisé et tourné ici-même au Québec par nul autre que Xavier Dolan.

Le clip d’Easy On Me a été filmé en Estrie, où Adele a récemment été aperçue en compagnie d’une équipe de tournage. Ce nouveau vidéoclip aurait nécessité plus d’une centaine de techniciens, les 15 et 16 septembre derniers, notamment au Domaine Dumont Chapelle Ste-Agnès, un vignoble de Sutton.

« J'espérais sincèrement que cela se produise. Pour moi, il n'y a rien de plus fort que de se reconnecter après des années d'absence. J'ai changé. Adele a changé. Et c'est l'occasion de célébrer comment nous avons tous les deux évolué, et comment nous sommes également restés tous les deux fidèles à nos thèmes les plus chers. C'est pareil, mais différent », a déclaré Xavier Dolan par voie de communiqué.

Il s’agit de la deuxième collaboration entre Adele et Xavier Dolan qui avait signé en 2015 le vidéoclip de la chanson Hello dont les images avaient également été tournées au Québec, notamment dans la maison de Dunham qui figure au début de celui d’Easy On Me.

Intitulé 30, le quatrième album de la star britannique de 33 ans succédera à 19, 21 et 25, respectivement lancés en 2008, 2011 et 2015. Vous pouvez d'ailleurs voir la pochette de ce nouveau disque ci-bas.

Rappelons qu’Adele fait simultanément la une des éditions américaine et britannique de novembre du magazine Vogue, une première dans l’histoire! La célèbre artiste s’est notamment confiée sur son divorce et sa spectaculaire métamorphose physique.