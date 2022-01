REGARDEZ : Adele présente le vidéoclip d'Oh My God

C’est ce mercredi, à midi pile, qu’Adele a dévoilé le vidéoclip officiel de sa chanson Oh My God, nouvel extrait de l’album 30. Entièrement tourné en noir et blanc, le plus récent clip de la star britannique de 33 ans a été réalisé par Sam Brown qui avait signé la vidéo du hit Rolling In The Deep en 2010.

« Collaborer à nouveau avec Sam une décennie plus tard était pour le moins nostalgique. Nous avons filmé ce vidéoclip le jour de la sortie d’Easy On Me, alors qu’il se passait un million de choses en même temps. Mais l'attention portée aux détails de la part de l'équipe était à la limite de l'hilarité - merci beaucoup pour votre patience et avoir tout mis ensemble, c'était très amusant! Même si à la fin un énorme python était sur le plateau et que j’ai sorti mon cul de là! », a déclaré la chanteuse avec humour.

Adele s’était aussi récemment confiée sur la signification de la chanson Oh My God : « C’était la première fois que je quittais la maison après avoir vécu une période de profonde anxiété. J'étais terrifiée. Je n'étais pas prête à commencer à sortir et j'avais peur qu’en le faisant, je ne prendrais que de très mauvaises décisions. Je me souviens de la première fois que quelqu'un a commencé à flirter avec moi, je me disais : Oh, merde, OK, Oh my God! ».

Le vidéoclip d’Oh My God succède à celui du méga-hit Easy On Me qui avait été réalisé par le cinéaste québécois Xavier Dolan. Ces deux chansons figurent sur le quatrième album d’Adele paru le 19 novembre dernier.

Rappelons qu’Adele se prépare à monter sur la scène du Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas dans le cadre de sa résidence qui débutera le 21 janvier.