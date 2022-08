REGARDEZ : Adele se confie sur l’histoire derrière ses plus grands hits

Easy on Me, Hello, Someone Like You, Chasing Pavements : Adele s’est confiée sur l’histoire derrière ses plus grands succès, dans le cadre d’une entrevue vidéo avec le magazine Elle mise en ligne en début de semaine.

« Je pense que mes paroles ont un peu changé au fil du temps, au niveau du développement de mon vocabulaire, étant donné que j'ai commencé à écrire quand j'avais 19 ans. J'ai certainement lu beaucoup de livres et d'autres choses depuis. Donc, je pense que mon imagination a grandi et que mes textes ont progressé », a déclaré Adele, d’entrée de jeu.

« Mais, vous savez, mes chansons parlent toujours de la même chose : moi. Et, apparemment, mes relations ratées. Ce qui est fou parce que je ne me sens pas comme ça… », a poursuivi avec humour la star de 34 ans.

Adele est ensuite revenue sur la période où elle a écrit la chanson Easy On Me : « Cela me fait penser à quel point j'étais perdue quand j'ai quitté mon mariage. Tout au long de cette période sombre, beaucoup de mes amis n'arrêtaient pas de me dire : tu dois y aller doucement, ne te culpabilise pas trop à propos de tes décisions, et des trucs comme ça. J’ai retenu que je devais être bienveillante avec moi-même ».

La chanteuse a ensuite notamment admis que la chanson All I Ask de son album 25 évoquait le fait « d'avoir des relations sexuelles et de ne plus jamais se revoir », avant d’ajouter, en plaisantant, « en fait, je n'ai jamais fait ça! ».

Adele fait également la couverture de l’édition d’octobre du magazine Elle UK dans laquelle elle revient sur sa décision déchirante de reporter sa résidence à Las Vegas et sur les rumeurs selon lesquelles elle serait fiancée à Rich Paul, dont elle admet être « obsédée ».

Rappelons qu’Adele reprendra sa résidence à Las Vegas en novembre prochain avec huit concerts supplémentaires. La chanteuse compte y interpréter ses plus grands succès ainsi que les chansons de 30, son quatrième album paru le 19 novembre 2021.