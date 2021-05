REGARDEZ : Alex Nevsky de retour avec la chanson Mer de splendeur

Après une année pour le moins tumultueuse, Alex Nevsky est de retour avec une chanson baptisée Mer de Splendeur. Écrite et composée en collaboration avec Daniel Beaumont, Guillaume Chartrain, Gabriel Gratton et Vincent Carré, cette nouveauté fait l’objet d’un vidéoclip animé dans lequel on peut voir l’auteur-compositeur-interprète de 35 ans se transformer… en sirène!

« C’est dans la déprime de janvier que la pulsion de composer cette chanson m’est venue. Je jouais la ligne mélodique de la basse sur le piano depuis quelques mois déjà, et chaque fois, ma fille se mettait à danser. La maison se remplissait d’une joie simple et pure. L’Inspiration est montée en plein cœur de la pandémie, comme un médicament. Une chanson pour se rappeler que nous sommes tous notre propre lumière. Fatigué de tout ce qui polarise, j’ai tenté d’écrire une chanson qui rassemble. La musique est hyper lumineuse, le texte est plus sombre, on y retrouve quelques petites réflexions sur la vie en pandémie », a déclaré Alex Nevsky par voie de communiqué.

Près d’un an après avoir lui-même reconnu qu’il avait eu des comportements déplacés envers des femmes, dans la foulée du mouvement « #MeToo », Alex Nevsky confie avoir pris un « recul nécessaire » durant la pandémie. Le chanteur affirme maintenant ressentir « l’envie sincère de rassembler et le désir de partager » avec « cet hymne à une année bouleversante pour tous qui nous rappelle que les meilleurs jours seront bientôt là ».

Intitulé Chemin sauvage, le plus récent album d’Alex Nevsky est paru en novembre 2019. Le 4e disque en carrière du chanteur originaire de Granby comprenait 11 titres, dont les succès Mes yeux et TOUT.