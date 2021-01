REGARDEZ : Andréanne A. Malette célèbre le froid avec Alaska

Andréanne A. Malette a dévoilé mardi Alaska, le deuxième extrait de son album SITKA qui paraîtra le 29 janvier prochain. Cette chanson est accompagnée d’un magnifique vidéoclip réalisé par l’auteure-compositrice-interprète elle-même.

Évoquant les grands espaces et la quête d’affirmation de soi, ce clip en noir et blanc a été tourné en pleine nature afin de donner le ton au prochain disque d’Andréanne A. Malette qui tire son nom d’une ville située sur une île de la côte pacifique de l’Alaska.

SITKA comprendra 10 nouvelles chansons écrites et composées par Andréanne A. Malette, dont une nouvelle version du premier extrait, Le brasier, lancé en mars dernier. S’inspirant du froid et des forêts de l’Alaska, une région qu’affectionne particulièrement la chanteuse, cet album folk-pop abordera des thèmes comme la violence conjugale, l’émancipation, la dépression, le deuil, la culpabilité et l’espoir.

« Sitka, c’est là où les montagnes ont la tête dans les nuages et les pieds dans l’océan. Où les épinettes ont le tronc large comme des éléphants. Où les ours et les renards s’endorment en cuillère. Où les âmes égarées cherchent leurs repères. Au milieu de la nuit, j’ai lancé un bateau en papier à la mer dans lequel j’ai écrit tout ce que je voulais laisser derrière », a confié l’artiste de 32 ans.

Le troisième disque en carrière d’Andréanne A. Malette nous arrivera plus de trois ans après la sortie de son album éponyme sur lequel on retrouvait notamment les succès Fou et Ici et ailleurs.