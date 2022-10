REGARDEZ : Angèle lance la chanson Amour, haine et danger

Angèle vient de dévoiler une toute nouvelle chanson intitulée Amour, haine et danger et accompagnée d’un vidéoclip officiel dans lequel la populaire chanteuse belge de 26 personnifie un téléphone à échelle humaine!

« J'imaginais la situation si mon téléphone, qui contient tant d'éléments de ma vie, devenait géant et qu'il prenait énormément (trop) de place au studio, à l'image de l'importance qu'il prend dans la vie. L'envie d'incarner moi-même le téléphone sert à raconter littéralement qu'il y a tout ça de nous / moi dans un objet », a mentionné Angèle par voie de communiqué, expliquant que sa plus récente chanson évoquait notre addiction aux téléphones intelligents et aux réseaux sociaux.

La chanson Amour, haine et danger est la première nouveauté d’Angèle depuis la sortie de son album Nonante-cinq en décembre 2021. Écoulé à plus de 250 000 exemplaires à ce jour, le deuxième disque de l’auteure-compositrice-interprète comprend le hit Bruxelles je t’aime ainsi que les chansons Libre et Démons interprétée en duo avec le rappeur belge Damso.

Signifiant « 95 » en français, Nonante-cinq fait référence à l’année de naissance d’Angèle (1995).

Rappelons qu’Angèle présentera deux concerts au Centre Bell de Montréal les 29 et 30 avril 2023, dans le cadre de sa tournée internationale Nonante-cinq qui s’arrêtera également à New York, Londres, Paris et Amsterdam.