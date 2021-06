REGARDEZ : Anthony Kavanagh dévoile le clip de No Man Ever Told Ya

Deux semaines après avoir lancé sa nouveauté No Man Ever Told Ya, Anthony Kavanagh présente le vidéoclip du troisième extrait de son album qui paraîtra cet automne. Réalisé par Véa, ce clip met en images l’amour que le chanteur et humoriste éprouve pour Montréal.

Ce vidéoclip festif à saveur rétro nous montre notamment Anthony Kavanagh déambuler dans plusieurs lieux emblématiques de la métropole, entouré de danseurs de swing et de hip hop.

Disponible depuis le 28 mai, No Man Ever Told Ya nous fait découvrir une autre facette du style musical d’Anthony Kavanagh. « La chanson parle d’un homme qui décide de balayer son passé, d’oser aimer à fond en exprimant son amour à LA femme de sa vie, comme aucun homme avant lui ne l’a jamais fait », a confié l’artiste de 51 ans lors de la sortie de sa plus récente chanson.

No Man Ever Told Ya succède aux extraits Got It et Let You Go qui a connu un solide succès radio au Québec dès son lancement, en avril 2020.