REGARDEZ : Anthony Roussel présente son nouvel album à Mike Gauthier

Afin de souligner la sortie de son troisième album, Des guitares des robots, Anthony Roussel a organisé une écoute commentée en compagnie du réputé chroniqueur musical Mike Gauthier! Réalisé en toute simplicité, avec franchise et spontanéité, ce documentaire musical a été filmé au studio Tone Bender, à Montréal.

« 40 ans de carrière pour moi et c’est la première fois que je fais ça. C’est l’une des expériences les plus enrichissantes que j’ai vécues! », a déclaré Mike Gauthier, animateur de l’émission STÉRÉO MIKE à ÉNERGIE, au terme de cette écoute commentée doublée d’une entrevue.

Le concept de cette initiative? Deux fans de musique qui s’installent confortablement pour écouter ensemble un album et en discuter! Entrecoupée d’extraits visuels nous présentant Anthony Roussel en performance, cette discussion nous permet de découvrir les dessous du plus récent album de l’auteur-compositeur-interprète, de l’origine de certaines chansons à l’émotion qui régnait en studio au moment de l’enregistrement. On y évoque aussi les états d’âme du chanteur, ainsi que sa vision de la famille, de la musique et de la vie.

Lancé le 16 avril dernier, l’album Des guitares des robots comprend 10 nouvelles chansons inspirées par « un mélange d’organique et de synthétique », ce que le père d’Anthony Roussel appelait « de la musique de robots »! Ce disque succède à Un jour viendra et La gymnastique de l’amour, respectivement parus en 2015 et 2017.